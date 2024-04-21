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Какие населенные пункты Харьковщины обстреливал враг, сообщили в Генштабе ВСУ

Происшествия 19:27   21.04.2024
Елена Нагорная
Какие населенные пункты Харьковщины обстреливал враг, сообщили в Генштабе ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Наступательных действий на Харьковщине военные РФ в течение суток не вели, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка, Котляровка, Ветеринарное, Гатище и Плетеневка.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 19:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наступательных действий на Харьковщине военные РФ в течение суток не вели, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".