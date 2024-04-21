Какие населенные пункты Харьковщины обстреливал враг, сообщили в Генштабе ВСУ

Наступательных действий на Харьковщине военные РФ в течение суток не вели, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка, Котляровка, Ветеринарное, Гатище и Плетеневка.