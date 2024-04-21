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Две атаки на Купянском направлении и авиаудары по Харьковщине: сводка Генштаба

Происшествия 07:25   21.04.2024
Елена Нагорная
Две атаки на Купянском направлении и авиаудары по Харьковщине: сводка Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

Казачья Лопань, Синьковка, Слобожанское, Нескучное и Победа в Харьковской области подверглись вражеским авиаударам за минувшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Также ряд населенных пунктов региона был под артиллерийским и минометным огнем.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации дважды атаковал позиции украинских защитников на Луганщине, в районе Стельмаховки.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 07:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Казачья Лопань, Синьковка, Слобожанское, Нескучное и Победа в Харьковской области подверглись вражеским авиаударам".