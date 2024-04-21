Две атаки на Купянском направлении и авиаудары по Харьковщине: сводка Генштаба

Казачья Лопань, Синьковка, Слобожанское, Нескучное и Победа в Харьковской области подверглись вражеским авиаударам за минувшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Также ряд населенных пунктов региона был под артиллерийским и минометным огнем.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации дважды атаковал позиции украинских защитников на Луганщине, в районе Стельмаховки.