Две атаки на Купянском направлении и авиаудары по Харьковщине: сводка Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
Казачья Лопань, Синьковка, Слобожанское, Нескучное и Победа в Харьковской области подверглись вражеским авиаударам за минувшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Также ряд населенных пунктов региона был под артиллерийским и минометным огнем.
На Купянском направлении враг при поддержке авиации дважды атаковал позиции украинских защитников на Луганщине, в районе Стельмаховки.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 07:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Казачья Лопань, Синьковка, Слобожанское, Нескучное и Победа в Харьковской области подверглись вражеским авиаударам".