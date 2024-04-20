Армия РФ била из авиации, но не штурмовала на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Синьковка на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении противник не вел наступательных (штурмовых) действий. Но под артиллерийским и минометным огнем врага оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Степовая Новоселовка, Ивановка и Котляровка.