Армия РФ била из авиации, но не штурмовала на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Синьковка на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Купянском направлении противник не вел наступательных (штурмовых) действий. Но под артиллерийским и минометным огнем врага оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Степовая Новоселовка, Ивановка и Котляровка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиация, ворог, враг, генштаб, зведення, рф, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 19:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Синьковка на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".