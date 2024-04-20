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Армия РФ била из авиации, но не штурмовала на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:35   20.04.2024
Виктория Яковенко
Армия РФ била из авиации, но не штурмовала на Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Синьковка на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении противник не вел наступательных (штурмовых) действий. Но под артиллерийским и минометным огнем врага оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Степовая Новоселовка, Ивановка и Котляровка.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 19:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Синьковка на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".