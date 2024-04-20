Армія РФ била з авіації, але не штурмувала на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ в зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку противник не вів наступальних (штурмових) дій. Але під артилерійським та мінометним вогнем ворога опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Степова Новоселівка, Іванівка та Котлярівка.