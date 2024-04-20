Армія РФ била з авіації, але не штурмувала на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ в зведенні станом на 18:00.
На Куп’янському напрямку противник не вів наступальних (штурмових) дій. Але під артилерійським та мінометним вогнем ворога опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Степова Новоселівка, Іванівка та Котлярівка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авиация, ворог, генштаб, зведення, рф, харківщина, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 19:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ в зведенні станом на 18:00.".