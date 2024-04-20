«Приліт» по Харкову: пошкоджено 14 гаражів, один зруйнований – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов проінформував про обстріли Харкова та області впродовж дня.

Зокрема в Індустріальному районі Харкова о 14:20 внаслідок удару армії РФ 14 гаражів пошкоджені та один зруйнований.

О 13:55 під ударом РФ було село Баранівка, пошкоджені два приватні будинки.

О 12:00 в селі Малі Проходи через обстріл були пошкоджені приватний дім та легкове авто.

Інформації про постраждалих внаслідок обстрілів немає, додав Синєгубов.

Нагадаємо, перший вибух пролунав у Харкові близько 14:15. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути у укриттях. Потім вибух пролунав близько 14:30. Мер Харкова Ігор Терехов закликав бути в укриттях, а голова ХОВА Олег Синегубов підтверджував, що окупанти завдають ударів. Пізніше Терехов повідомив про “приліт” в Індустріальному районі Харкова.