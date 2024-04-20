«Приліт» по Харкову: пошкоджено 14 гаражів, один зруйнований – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов проінформував про обстріли Харкова та області впродовж дня.
Зокрема в Індустріальному районі Харкова о 14:20 внаслідок удару армії РФ 14 гаражів пошкоджені та один зруйнований.
О 13:55 під ударом РФ було село Баранівка, пошкоджені два приватні будинки.
О 12:00 в селі Малі Проходи через обстріл були пошкоджені приватний дім та легкове авто.
Інформації про постраждалих внаслідок обстрілів немає, додав Синєгубов.
Нагадаємо, перший вибух пролунав у Харкові близько 14:15. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути у укриттях. Потім вибух пролунав близько 14:30. Мер Харкова Ігор Терехов закликав бути в укриттях, а голова ХОВА Олег Синегубов підтверджував, що окупанти завдають ударів. Пізніше Терехов повідомив про “приліт” в Індустріальному районі Харкова.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гаражи, пострадалі, прилет, разрушены, сінєгубов, удары, харківщина;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов проінформував про обстріли Харкова та області впродовж дня.".