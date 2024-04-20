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«Приліт» по Харкову: пошкоджено 14 гаражів, один зруйнований – Синєгубов

Суспільство 17:14   20.04.2024
Вікторія Яковенко
«Приліт» по Харкову: пошкоджено 14 гаражів, один зруйнований – Синєгубов Фото: пресслужба ХОВА

Голова ХОВА Олег Синєгубов проінформував про обстріли Харкова та області впродовж дня.

Зокрема в Індустріальному районі Харкова о 14:20 внаслідок удару армії РФ 14 гаражів пошкоджені та один зруйнований.

О 13:55 під ударом РФ було село Баранівка, пошкоджені два приватні будинки.

О 12:00 в селі Малі Проходи через обстріл були пошкоджені приватний дім та легкове авто.

Інформації про постраждалих внаслідок обстрілів немає, додав Синєгубов.

Нагадаємо, перший вибух пролунав у Харкові близько 14:15. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути у укриттях. Потім вибух пролунав близько 14:30. Мер Харкова Ігор Терехов закликав бути в укриттях, а голова ХОВА Олег Синегубов підтверджував, що окупанти завдають ударів. Пізніше Терехов повідомив про “приліт” в Індустріальному районі Харкова.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 17:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов проінформував про обстріли Харкова та області впродовж дня.".