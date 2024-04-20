Терехов повідомив, куди «прилетіло» вдень в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про «приліт» в Індустріальному районі Харкова.

«Попередньо без постраждалих», – написав мер.

Нагадаємо, перший вибух пролунав у Харкові близько 14:15. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути у укриттях. Потім вибух пролунав близько 14:30. Мер Харкова Ігор Терехов закликав бути в укриттях, а голова ХОВА Олег Синегубов підтверджував, що окупанти завдають ударів.