«Харків знову чує вибухи» – Терехов

Близько 14:30 у Харкові продовжують лунати вибухи.

Мер міста Ігор Терехов закликає бути в укриттях.

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтверджує, що окупанти завдають удари.

Про загрозу ударів по Дергачах попередив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Нагадаємо, вибух пролунав також у Харкові близько 14:15. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути у укриттях.