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«Харків знову чує вибухи» – Терехов

Події 14:34   20.04.2024
Вікторія Яковенко
«Харків знову чує вибухи» – Терехов

Близько 14:30 у Харкові продовжують лунати вибухи.

Мер міста Ігор Терехов закликає бути в укриттях.

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтверджує, що окупанти завдають удари.

Про загрозу ударів по Дергачах попередив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Нагадаємо, вибух пролунав також у Харкові близько 14:15. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути у укриттях.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 14:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:30 у Харкові продовжують лунати вибухи.".