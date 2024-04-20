«Харків знову чує вибухи» – Терехов
Близько 14:30 у Харкові продовжують лунати вибухи.
Мер міста Ігор Терехов закликає бути в укриттях.
Голова ХОВА Олег Синєгубов підтверджує, що окупанти завдають удари.
Про загрозу ударів по Дергачах попередив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Нагадаємо, вибух пролунав також у Харкові близько 14:15. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути у укриттях.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, сінєгубов, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 14:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:30 у Харкові продовжують лунати вибухи.".