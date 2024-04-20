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«Харьков снова слышит взрывы» — Терехов

Происшествия 14:34   20.04.2024
Виктория Яковенко
«Харьков снова слышит взрывы» — Терехов

Около 14:30 в Харькове продолжают раздаваться взрывы.

Мэр города Игорь Терехов призывает быть в укрытиях.

Глава ХОВА Олег Синегубов подтверждает, что оккупанты наносят удары.

Об угрозе ударов по Дергачам предупредил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Напомним, взрыв прозвучал также в Харькове около 14:15. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призывал быть в укрытиях.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 14:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:30 в Харькове продолжают раздаваться взрывы.".