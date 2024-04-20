Терехов сообщил, куда «прилетело» днем в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о «прилете» в Индустриальном районе Харькова.

«Предварительно без пострадавших», — написал мэр.

Напомним, первый взрыв прозвучал в Харькове около 14:15. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призывал быть в укрытиях. Потом взрыв раздался около 14:30. Мэр Харькова Игорь Терехов призывал быть в укрытиях, а глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары.