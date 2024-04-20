Терехов сообщил, куда «прилетело» днем в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о «прилете» в Индустриальном районе Харькова.
«Предварительно без пострадавших», — написал мэр.
Напомним, первый взрыв прозвучал в Харькове около 14:15. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призывал быть в укрытиях. Потом взрыв раздался около 14:30. Мэр Харькова Игорь Терехов призывал быть в укрытиях, а глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: день, Индустральный, пострадавшие, прилет, район, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 15:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о «прилете» в Индустриальном районе Харькова.".