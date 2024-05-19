Завтра в Харькове и области объявили День траура – Синегубов
Завтра, 20 мая, в Харьковской области объявляется днем траура по погибшим в результате обстрелов поселка Ковшаровка, села Новоосиново Купянской громады и села Черкасская Лозовая Малоданиловской громады.
Из-за ударов погибли 11 человек. Среди погибших – беременная женщина, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:00. О еще одном мощном взрыве в городе сообщил мэр Игорь Терехов около 11:20. Позже глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о «прилете» и пострадавших. Оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители. В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что армия РФ ударила по селу Черкасская Лозовая. По данным Харьковской областной прокуратуры, оккупанты ударили двумя ракетами «Искандер-М». Во время обстрела враг применил «повторный удар». Известно о 6 погибших. Также пострадали 28 человек.
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 20:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 20 мая, в Харьковской области объявляется днем траура по погибшим в результате обстрелов поселка Ковшаровка, села Новоосиново Купянской громады и села Черкасская Лозовая Малоданиловской громады.".