Завтра в Харькове и области объявили День траура – ​​Синегубов

Завтра, 20 мая, в Харьковской области объявляется днем ​​траура по погибшим в результате обстрелов поселка Ковшаровка, села Новоосиново Купянской громады и села Черкасская Лозовая Малоданиловской громады.

Из-за ударов погибли 11 человек. Среди погибших – беременная женщина, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:00. О еще одном мощном взрыве в городе сообщил мэр Игорь Терехов около 11:20. Позже глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о «прилете» и пострадавших. Оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители. В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что армия РФ ударила по селу Черкасская Лозовая. По данным Харьковской областной прокуратуры, оккупанты ударили двумя ракетами «Искандер-М». Во время обстрела враг применил «повторный удар». Известно о 6 погибших. Также пострадали 28 человек.