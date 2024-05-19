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Завтра у Харкові та області оголосили День жалоби – Синєгубов

Події 20:36   19.05.2024
Вікторія Яковенко
Завтра у Харкові та області оголосили День жалоби – Синєгубов Фото: Олег Синєгубов

Завтра, 20 травня, у Харковській області оголошується днем ​​жалоби за загиблими внаслідок обстрілів селища Ківшарівка, села Новоосинове Куп’янської громади та села Черкаська Лозова Малоданилівської громади.

Через удари загинули 11 людей. Серед загиблих — вагітна жінка, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові близько 11:00. Про ще один потужний вибух у місті повідомив мер Ігор Терехов близько 11:20. Пізніше голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про “приліт” та постраждалих. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі. У ГУ Нацполіції на Харківщині уточнили, що армія РФ вдарила по селу Черкаська Лозова. За даними Харківської обласної прокуратури, окупанти вдарили двома ракетами “Іскандер-М”. Під час обстрілу ворог застосував “повторний удар”. Відомо про 6 загиблих. Постраждали 28 людей.

Читайте також: Обстріли Куп’янщини: зросла кількість загиблих та постраждалих (оновлено)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 20:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 20 травня, у Харковській області оголошується днем ​​жалоби за загиблими внаслідок обстрілів селища Ківшарівка, села Новоосинове Куп’янської громади та села Черкаська Лозова Малоданилівської громади.".