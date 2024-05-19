Обстріли Куп’янщини: зросла кількість загиблих та постраждалих (оновлено)
Внаслідок обстрілу села Новоосинове та селища Ківшарівка на Харківщині загинули п’ять людей, дев’ять — травмовані.
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що загинули чоловіки 64, 65 та 58 років, а також дві жінки 56 і 72 років. Поранені п’ять чоловіків та чотири жінки. Їм надається медична допомога.
У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що, попередньо, ворог вдарив по селах з РСЗВ «Ураган».
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.
Близько 16:00 у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що вже до 10 людей зросла кількість постраждалих на Куп’янщині. Зокрема у селі Новоосиново шість людей отримали поранення, серед них чотири жінки та двоє чоловіків.
У селищі Ківшарівка поранені одна жінка та троє чоловіків.
Нагадаємо, раніше про обстріл двох сіл Куп’янського району повідомляли у ХОВА.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Купянщина, обстріл, рсзо, сінєгубов, удар, ураган, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 16:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу села Новоосинове та селища Ківшарівка на Харківщині загинули п’ять людей, дев’ять — травмовані.".