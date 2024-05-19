Двоє людей загинули, п’ять – поранені внаслідок обстрілу села на Куп’янщині

Близько 10:00 армія РФ обстріляла село Новоосинове Куп’янського району на Харківщині.

За даними ХОВА, під ворожим вогнем РСЗВ опинилися чотири вулиці цього населеного пункту. Попередньо, внаслідок обстрілу загинули двоє жителів, ще п’ять людей отримали поранення. Інформація уточнюється.