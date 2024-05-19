Live
  • Нд 19.05.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 39.43
  • EUR 42.85

Двоє людей загинули, п’ять – поранені внаслідок обстрілу села на Куп’янщині

Події 11:18   19.05.2024
Вікторія Яковенко
Двоє людей загинули, п’ять – поранені внаслідок обстрілу села на Куп’янщині

Близько 10:00 армія РФ обстріляла село Новоосинове Куп’янського району на Харківщині.

За даними ХОВА, під ворожим вогнем РСЗВ опинилися чотири вулиці цього населеного пункту. Попередньо, внаслідок обстрілу загинули двоє жителів, ще п’ять людей отримали поранення. Інформація уточнюється.

Читайте також: У Харкові пролунав вибух: дані Терехова і Синєгубова

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ворог не проводив активних дій на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
Ворог не проводив активних дій на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
19.05.2024, 11:51
Голова громади під Харкова повідомляє про «приліт» і постраждалих
Голова громади під Харкова повідомляє про «приліт» і постраждалих
19.05.2024, 11:38
Терехов заявляє про ще один потужний вибух у Харкові
Терехов заявляє про ще один потужний вибух у Харкові
19.05.2024, 11:26
У Харкові пролунав вибух: дані Терехова і Синєгубова
У Харкові пролунав вибух: дані Терехова і Синєгубова
19.05.2024, 11:07
Двоє людей загинули, п’ять – поранені внаслідок обстрілу села на Куп’янщині
Двоє людей загинули, п’ять – поранені внаслідок обстрілу села на Куп’янщині
19.05.2024, 11:18
Головні новини Харкова 19 травня: ISW про наступ на півночі, обстріли, вибухи
Головні новини Харкова 19 травня: ISW про наступ на півночі, обстріли, вибухи
19.05.2024, 11:54

Новини за темою:

12:26
«Вона переїхала подалі від обстрілів» – РВА про загиблу на Куп’янщині
12:12
Ліс горів на Харківщині через артудар РФ (фото)
12:10
Трьох браконьєрів, які наловили майже 90 кг риби, піймали на Куп’янщині
15:04
РФ вдарила ФАБ-500 по Куп’янщині: поранений чоловік (фото)
12:15
Сильні обстріли Харківщини: горіла підстанція, є відключення світла

Ви читали новину: «Двоє людей загинули, п’ять – поранені внаслідок обстрілу села на Куп’янщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 11:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:00 армія РФ обстріляла село Новоосинове Куп’янського району на Харківщині.".