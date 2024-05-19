Два человека погибли, пять – ранены в результате обстрела села на Купянщине

Около 10:00 армия РФ обстреляла село Новоосиново Купянского района на Харьковщине.

По данным ХОВА, под вражеским огнем РСЗО оказались четыре улицы этого населенного пункта. Предварительно, в результате обстрела погибли два жителя, еще пять человек получили ранения. Информация уточняется.