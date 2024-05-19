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Два человека погибли, пять – ранены в результате обстрела села на Купянщине

Происшествия 11:18   19.05.2024
Виктория Яковенко
Два человека погибли, пять – ранены в результате обстрела села на Купянщине

Около 10:00 армия РФ обстреляла село Новоосиново Купянского района на Харьковщине. 

По данным ХОВА, под вражеским огнем РСЗО оказались четыре улицы этого населенного пункта. Предварительно, в результате обстрела погибли два жителя, еще пять человек получили ранения. Информация уточняется.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 11:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:00 армия РФ обстреляла село Новоосиново Купянского района на Харьковщине. ".