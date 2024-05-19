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Обстрелы Купянщины: возросло количество погибших и пострадавших (обновлено)

Происшествия 16:10   19.05.2024
Виктория Яковенко
Обстрелы Купянщины: возросло количество погибших и пострадавших (обновлено)

В результате обстрела села Новоосиново и поселка Ковшаровка на Харьковщине погибли пять человек, девять — травмированы.

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что погибли мужчины 64, 65 и 58 лет, а также две женщины 56 и 72 лет. Ранены пять мужчин и четыре женщины. Им оказывается медицинская помощь.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что предварительно враг ударил по селам с РСЗО «Ураган».

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.

Около 16:00 в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что уже до 10 человек увеличилось количество пострадавших в Купянском районе. В частности, в селе Новоосиново шесть человек получили ранения, среди них четыре женщины и двое мужчин.

В поселке Ковшаровка ранены одна женщина и трое мужчин.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, ранее об обстреле двух сел Купянского района сообщали в ХОВА.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 16:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела села Новоосиново и поселка Ковшаровка на Харьковщине погибли пять человек, девять — травмированы.".