Вже 6 загиблих через удар по селу Черкаська Лозова: у лікарні помер чоловік

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по селу Черкаська Лозова на Харківщині 19 травня зросла.

Як пояснили в Харківській обласній прокуратурі, у лікарні помер 68-річний чоловік. Про його поранення інформація раніше не надавалась. Отже, станом на зараз загинуло 6 людей, поранено ще 16.

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові близько 11:00. Про ще один потужний вибух у місті повідомив мер Ігор Терехов близько 11:20. Пізніше голова Молоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про “приліт” та постраждалих. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі. У ГУ Нацполіції на Харківщині уточнили, що армія РФ вдарила по селу Черкаська Лозова. За даними Харківської обласної прокуратури, окупанти вдарили двома ракетами “Іскандер-М”. Під час обстрілу ворог застосував “повторний удар”.