Вже 6 загиблих через удар по селу Черкаська Лозова: у лікарні помер чоловік
Кількість загиблих внаслідок удару РФ по селу Черкаська Лозова на Харківщині 19 травня зросла.
Як пояснили в Харківській обласній прокуратурі, у лікарні помер 68-річний чоловік. Про його поранення інформація раніше не надавалась. Отже, станом на зараз загинуло 6 людей, поранено ще 16.
Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові близько 11:00. Про ще один потужний вибух у місті повідомив мер Ігор Терехов близько 11:20. Пізніше голова Молоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про “приліт” та постраждалих. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі. У ГУ Нацполіції на Харківщині уточнили, що армія РФ вдарила по селу Черкаська Лозова. За даними Харківської обласної прокуратури, окупанти вдарили двома ракетами “Іскандер-М”. Під час обстрілу ворог застосував “повторний удар”.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: погиб, пострадали, прокуратура, рф, удар, черкасская лозовая;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вже 6 загиблих через удар по селу Черкаська Лозова: у лікарні помер чоловік»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 16:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість загиблих внаслідок удару РФ по селу Черкаська Лозова на Харківщині 19 травня зросла.".