Уже 6 погибших из-за удара по Черкасской Лозовой: в больнице погиб мужчина

Количество погибших в результате удара РФ по селу Черкасская Лозовая в Харьковской области 19 мая возросло.

Как объяснили в Харьковской областной прокуратуре, в больнице погиб 68-летний мужчина. О его ранении информация раньше не предоставлялась. Итак, по состоянию на данный момент погибли 6 человек, ранены еще 16 человек.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:00. О еще одном мощном взрыве в городе сообщил мэр Игорь Терехов около 11:20. Позже глава Молоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о «прилете» и пострадавших. Оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители. В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что армия РФ ударила по селу Черкасская Лозовая. По данным Харьковской областной прокуратуры, оккупанты ударили двумя ракетами «Искандер-М». Во время обстрела враг применил «повторный удар».