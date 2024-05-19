Головні новини Харкова 19 травня: як минула ніч

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07:00

На Харківщині знову була затяжна тривога, вночі в обласному центрі вибухів не було

Понад 18 годин тривала повітряна тривога у Харківській області. Сирена пролунала у регіоні о 08:29 18 травня, відбій оголосили о 02:30 19 числа.

Однак без тривоги Харківщина була недовго. Вже о 3:10 лунала сирена. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для східних областей. Станом на 07:00 тривога і досі лунає в регіоні. Вибухів уночі в Харкові не було.

Тим часом вночі ворожі «шахеди» атакували Україну. ПС ЗСУ повідомляли про БпЛА в Сумській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській та Вінницькій областях.