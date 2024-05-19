Головні новини Харкова 19 травня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:00
На Харківщині знову була затяжна тривога, вночі в обласному центрі вибухів не було
Понад 18 годин тривала повітряна тривога у Харківській області. Сирена пролунала у регіоні о 08:29 18 травня, відбій оголосили о 02:30 19 числа.
Однак без тривоги Харківщина була недовго. Вже о 3:10 лунала сирена. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для східних областей. Станом на 07:00 тривога і досі лунає в регіоні. Вибухів уночі в Харкові не було.
Тим часом вночі ворожі «шахеди» атакували Україну. ПС ЗСУ повідомляли про БпЛА в Сумській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській та Вінницькій областях.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 07:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".