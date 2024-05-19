Просування ворога на Харківщині зупинено – Синєгубов (відео)

Голова ХОВА Олег Синєгубов вдень 19 травня повідомив, що на Харківському та Куп‘янському напрямках зупинено просування ворога.

«За місто Вовчанськ наші воїни ведуть активні бойові дії. Прошу всіх, хто перебуває в зоні бойових дій, на лінії фронту, цивільних осіб, приймати рішення щодо евакуації. Так само ворог атакує і Куп’янський напрямок. Наші воїни відбили всі штурмові атаки, однак є руйнування цивільної інфраструктури», – сказав голова ХОВА.

Він також повідомив про велику кількість ворожих ІпСО щодо діяльності органів державної влади та українських військових. Синєгубов називає цю атаку наймасовішою з 2022 року.

Тож голова ХОВА закликав жителів Харкова та області користуватись лише офіційними джерелами інформації.