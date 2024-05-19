Продвижение врага на Харьковщине остановлено – Синегубов (видео)
Глава ХОВА Олег Синегубов днем 19 мая сообщил, что на Харьковском и Купянском направлениях остановлено продвижение врага.
«За город Волчанск наши воины ведут активные боевые действия. Прошу всех, кто находится в зоне боевых действий, на линии фронта, гражданских лиц, принимать решения по эвакуации. Также враг атакует и Купянское направление. Наши воины отбили все штурмовые атаки, однако есть разрушение гражданской инфраструктуры», — сказал глава ХОВА.
Он также сообщил о большом количестве вражеских ИпСО о деятельности органов государственной власти и украинских военных. Синегубов называет эту атаку самой массовой с 2022 года.
Глава ХОВА призвал жителей Харькова и области пользоваться только официальными источниками информации.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ворог, враг, ИПСО, продвижение, синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 13:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов днем 19 мая сообщил, что на Харьковском и Купянском направлениях остановлено продвижение врага.".