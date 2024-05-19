Продвижение врага на Харьковщине остановлено – Синегубов (видео)

Глава ХОВА Олег Синегубов днем ​​19 мая сообщил, что на Харьковском и Купянском направлениях остановлено продвижение врага.

«За город Волчанск наши воины ведут активные боевые действия. Прошу всех, кто находится в зоне боевых действий, на линии фронта, гражданских лиц, принимать решения по эвакуации. Также враг атакует и Купянское направление. Наши воины отбили все штурмовые атаки, однако есть разрушение гражданской инфраструктуры», — сказал глава ХОВА.

Он также сообщил о большом количестве вражеских ИпСО о деятельности органов государственной власти и украинских военных. Синегубов называет эту атаку самой массовой с 2022 года.

Глава ХОВА призвал жителей Харькова и области пользоваться только официальными источниками информации.