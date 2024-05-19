Live
  • Вс 19.05.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 39.43
  • EUR 42.85

Продвижение врага на Харьковщине остановлено – Синегубов (видео)

Общество 13:07   19.05.2024
Виктория Яковенко
Продвижение врага на Харьковщине остановлено – Синегубов (видео)

Глава ХОВА Олег Синегубов днем ​​19 мая сообщил, что на Харьковском и Купянском направлениях остановлено продвижение врага.

«За город Волчанск наши воины ведут активные боевые действия. Прошу всех, кто находится в зоне боевых действий, на линии фронта, гражданских лиц, принимать решения по эвакуации. Также враг атакует и Купянское направление. Наши воины отбили все штурмовые атаки, однако есть разрушение гражданской инфраструктуры», — сказал глава ХОВА.

Он также сообщил о большом количестве вражеских ИпСО о деятельности органов государственной власти и украинских военных. Синегубов называет эту атаку самой массовой с 2022 года.

Глава ХОВА призвал жителей Харькова и области пользоваться только официальными источниками информации.

Читайте также: Враг не проводил активных действий на Харьковском направлении — Генштаб ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 19.05: «прилеты» в пригороде, погибшие и пострадавшие
Главные новости Харькова 19.05: «прилеты» в пригороде, погибшие и пострадавшие
19.05.2024, 13:12
Терехов заявляет о еще одном мощном взрыве в Харькове
Терехов заявляет о еще одном мощном взрыве в Харькове
19.05.2024, 11:26
Глава громады под Харьковом сообщил о 5 погибших и показал фото с места удара
Глава громады под Харьковом сообщил о 5 погибших и показал фото с места удара
19.05.2024, 12:38
В Харькове раздался взрыв: данные Терехова и Синегубова
В Харькове раздался взрыв: данные Терехова и Синегубова
19.05.2024, 11:07
Продвижение врага на Харьковщине остановлено – Синегубов (видео)
Продвижение врага на Харьковщине остановлено – Синегубов (видео)
19.05.2024, 13:07
Удар по пригороду Харькова: уже 16 пострадавших, среди них – ребенок
Удар по пригороду Харькова: уже 16 пострадавших, среди них – ребенок
19.05.2024, 13:33

Новости по теме:

11:51
Враг не проводил активных действий на Харьковском направлении — Генштаб ВСУ
11:46
Враг занимает позиции на улицах Волчанска – полиция призывает эвакуироваться
16:06
Два предателя разыскивали атовцев и патриотов во время оккупации Харьковщины
12:49
«Верим, что получим современную ПВО» — Терехов о жизни в Харькове
13:10
«Во время Пасхи возможны обстрелы» — Терехов о праздновании в Харькове

Вы читали новость: «Продвижение врага на Харьковщине остановлено – Синегубов (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 13:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов днем ​​19 мая сообщил, что на Харьковском и Купянском направлениях остановлено продвижение врага.".