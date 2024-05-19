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Враг не проводил активных действий на Харьковском направлении — Генштаб ВСУ

Происшествия 11:51   19.05.2024
Виктория Яковенко
Враг не проводил активных действий на Харьковском направлении — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны на Харьковском направлении держат действия врага под огневым контролем. Здесь противник активных действий не проводил, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30.

В частности, за текущие сутки потери противника составили четыре оккупанта и 14 единиц военной техники. Уничтожены танк, артиллерийская система и три автомобиля, повреждены два танка, пять артиллерийских систем и два автомобиля.

На Купянском направлении украинские защитники отбивают атаку противника в направлении населенного пункта Берестовое. Ситуация контролируется. Украинские воины осуществляют меры по усилению позиций переднего края обороны, по возможности перенимают инициативу по улучшению тактического положения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 11:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы обороны на Харьковском направлении держат действия врага под огневым контролем. Здесь противник активных действий не проводил, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30.".