«Ситуацию почти в полной мере удалось купировать» — «Ахиллес» о Харьковщине
Командир батальона «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона проинформировал об оперативной ситуации на Харьковщине, в частности в районе Волчанска.
«И в эти минуты ведутся бои. Если говорить за последние несколько дней: Силам обороны значительно удалось побить ударный штурмовой потенциал противника, с точки зрения уничтожения и повреждения легированной бронированной техники, артсредств и штурмовых групп противника. Если говорить о направлении населенного пункта Волчанск, то противнику важно «втянуться» именно в жилую застройку потому, что в подавляющем количестве живой силы противнику проще вести боевые действия именно в городской застройке. В то же время, Силы обороны бьют противника и делают это достаточно эффективно», — заявил Федоренко.
Он также отметил, что россиянам не удалось реализовать поставленные перед собой тактические цели. На некоторых отрезках украинским воинам удается не просто быть в активной обороне, но и предпринимать действия по улучшению положения.
«В результате выполнения этих операций имеем не только вернувшиеся позиции, но и дополнительно противника, взятого в плен. Противнику нужно будет восполнить потери, и противник это делает, перегруппировывается, привлекает дополнительные резервы. Каждый оккупант, который уничтожен на нашей земле – это минус до ударных штурмовых способностей противника. Так или иначе, ситуацию почти в полной мере удалось купировать», — сказал Федоренко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ахиллес, бои, волчанск, купировать, противник, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 10:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона проинформировал об оперативной ситуации на Харьковщине, в частности в районе Волчанска.".