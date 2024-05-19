Россияне готовятся ко второму этапу наступления на севере Харьковщины – ISW

Захват Волчанская, вероятно, — одна из оставшихся тактических целей первого этапа наступательных действий армии РФ, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

Там также сообщают, что оккупанты, вероятно, готовятся уже ко второму этапу наступления на севере Харьковщины.

«Вторая волна тактических атак — это не то же, что вторая фаза операции, и российским силам, возможно, придется провести несколько волн тактических атак для достижения цели любого конкретного этапа наступательной операции на севере Харьковской области. Зеленский заявил, что российское военное командование стремится атаковать Харьков, но российским силам не хватает живой силы, необходимой для захвата такого большого города, поэтому оккупанты будут медленно продвигаться в Харьков в рамках усилий по вынуждению украинских войск уйти из этого района», — пишут в ISW.

Имеющиеся данные аналитиков указывают на то, что вражеские войска задействовали лишь ограниченное количество подготовленных сил.

«Российское военное командование, скорее всего, не задействует имеющиеся резервы Северной группировки войск для текущих наступательных операций, поскольку намерены использовать эти элементы для поддержки последующих этапов наступательных операций или последующих волн наступлений», — отметили аналитики.

Заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий недавно сообщил, что российские силы дислоцируются в приграничной зоне в Курской, Брянской и Белгородской областях. Отмечается, что оккупанты намерены создать группировки в этом районе. Их численность составляет от 50 000 до 75 000 человек. В ISW со ссылкой на украинские источники отмечают, что в ближайшее время к северу Харьковщины может прибыть еще 3750 российских военнослужащих.

«Российские войска могут временно замедлить наступательные операции на севере Харьковской области, чтобы восполнить потери и вывести Северную группировку войск», — добавили аналитики.

Что касается города Волчанск, то в ISW пишут, что оккупанты нанесли удары по мостам через реку Северский Донец, чтобы быстро изолировать поле боя и повысить свои шансы ослабить украинские наземные коммуникации и быстро захватить Волчанск. По данным аналитиков, россияне массированно бьют по городу планирующими бомбами, и направили в этот район больше живой силы, чем в направлении Липцев.

«Российское военное командование, вероятно, выбрало захват Волчанска как одну из ключевых тактических задач первого этапа наступательной операции на севере Харьковской области, поскольку Волчанск является самым большим населенным пунктом непосредственно на границе, который мог бы предоставить российским войскам плацдарм поблизости. Непонятно, будет второй этап российской наступательной операции на севере Харьковской области отдавать приоритет расширению желаемой «буферной зоны» или продвижению в рамках эффективной дальности действия ствольной артиллерии до Харькова. Российские войска также могут предусмотреть следующий этап наступательной операции с Волчанска с целью продвижения в Великий Бурлук, чтобы поставить под угрозу оперативный тыл группировки украинских войск, который обороняется на Купянском направлении », — отметили в ISW.