Росіяни готуються до другого етапу наступу на півночі Харківщини – ISW

Захоплення Вовчанська, ймовірно, – одна з тактичних цілей першого етапу наступальних дій армії РФ, що залишилася, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Там також повідомляють, що наразі окупанти, ймовірно, готуються вже до другого етапу наступу на півночі Харківщини.

«Друга хвиля тактичних атак — це не те саме, що друга фаза операції, і російським силам, можливо, доведеться провести кілька «хвиль» тактичних атак для досягнення мети будь-якого конкретного етапу наступальної операції на півночі Харківської області. Зеленський заявив, що російське військове командування прагне атакувати Харків, але російським силам не вистачає живої сили, необхідної для захоплення такого великого міста, тому окупанти повільно просуватимуться до Харкова в межах зусиль щодо змушення українських військ піти з цього району», – пишуть в ISW.

Наявні дані аналітиків вказують на те, що ворожі війська наразі залучили лише обмежену кількість підготовлених сил.

«Російське військове командування, швидше за все, не залучить наявні резерви Північного угруповання військ для поточних наступальних операцій, оскільки має намір використовувати ці елементи для підтримки наступних етапів наступальних операцій або наступних хвиль наступів», – зазначили аналітики.

Заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький нещодавно повідомив, що російські сили дислокуються в прикордонній зоні в Курській, Брянській та Бєлгородській областях. Зазначається, що окупанти мають намір створити угруповання в цьому районі. Їхня чисельність становить від 50 000 до 75 000 осіб. В ISW з посиланням на українські джерела зазначають, що найближчим часом на північ Харківщини можуть прибути ще 3750 російських військовослужбовців.

«Російські війська можуть тимчасово уповільнити наступальні операції на півночі Харківської області, щоб заповнити втрати та вивести Північне угруповання військ», – додали аналітики.

Щодо міста Вовчанськ, то в ISW пишуть, що окупанти завдали ударів по мостах через річку Сіверський Донець, щоб швидко ізолювати поле бою та підвищити свої шанси послабити українські наземні комунікації та швидко захопити Вовчанськ. За даними аналітиків, росіяни масовано б’ють по місту плануючими бомбами, і направили до цього району більше живої сили, ніж у напрямку Липців.

«Російське військове командування, ймовірно, обрало захоплення Вовчанська як одне з ключових тактичних завдань першого етапу наступальної операції на півночі Харківської області, оскільки Вовчанськ є найбільшим населеним пунктом безпосередньо на кордоні, який міг би надати російським військам плацдарм поблизу. Незрозуміло, чи буде другий етап російської наступальної операції на півночі Харківської області віддавати пріоритет розширенню бажаної «буферної зони» чи просуванню в межах ефективної дальності дії ствольної артилерії до Харкова. Російські війська також можуть передбачити наступний етап наступальної операції з Вовчанська з метою просування до Великого Бурлука, щоб поставити під загрозу оперативний тил угруповання українських військ, що обороняється на Куп’янському напрямку», – зазначили в ISW.