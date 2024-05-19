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«Ситуацію майже повною мірою вдалося купірувати» – «Ахіллес» про Харківщину

Суспільство 10:15   19.05.2024
Вікторія Яковенко
«Ситуацію майже повною мірою вдалося купірувати» – «Ахіллес» про Харківщину

Командир батальйону «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону проінформував про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема в районі Вовчанська.

«І в ці хвилини точаться бої. Якщо казати за останні декілька днів: Силам оборони значно вдалося побити ударний штурмовий потенціал противника, з точки зору, знищення та пошкодження легкої броньованої техніки, артзасобів і штурмових груп противника. Якщо казати про напрямок населеного пункту Вовчанськ, то противнику принципово важливо «втягнутись» саме в житлову забудову тому, що в переважній кількості живої сили противнику простіше вести бойові дії саме в міській забудові. Водночас з тим, Сили оборони б’ють противника на підступах і роблять це достатньо ефективно», – заявив Федоренко.

Він також зазначив, що росіянам не вдалося реалізувати поставлені перед собою тактичні цілі. На деяких відтинках українським воїнам вдається не просто бути в активній обороні, а і вчиняти дії щодо покращення положення.

«В результаті виконання цих операцій маємо не тільки повернути позиції, а і додатково противника, який взятий у полон. Противнику потрібно буде поповнити втрати, і противник це робить, перегруповується, залучає додаткові резерви. Кожний окупант, який знищений на нашій землі – це мінус до ударних штурмових спроможностей противника. Так чи інакше ситуацію майже повною мірою вдалося купірувати», – сказав Федоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 10:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону проінформував про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема в районі Вовчанська.".