Ворог не проводив активних дій на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони на Харківському напрямку тримають дії ворога під вогневим контролем. Тут противник активних дій не проводив, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30.
Зокрема, за поточну добу втрати противника склали чотири окупанти та 14 одиниць військової техніки. Знищені танк, артилерійську систему та три автомобілі, пошкоджені два танки, п’ять артилерійських систем та два автомобілі.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбивають атаку противника в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Українські воїни здійснюють заходи з посилення позицій переднього краю оборони, за можливості переймають ініціативу для покращення тактичного положення.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 11:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони на Харківському напрямку тримають дії ворога під вогневим контролем. Тут противник активних дій не проводив, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30.".