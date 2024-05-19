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6 га лісу та два будинки підпалили росіяни на Харківщині – ДСНС

Події 08:24   19.05.2024
Вікторія Яковенко
6 га лісу та два будинки підпалили росіяни на Харківщині – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Протягом доби обстріли РФ спричинили три пожежі в Ізюмському та Куп’янському районах Харківської області.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, близько 06:00 внаслідок ворожого удару сталася пожежа у дерев’яному будинку на околиці селища Борова. А ввечері, близько 18:30, – у приватному житловому будинку в селищі Приколотне. В обох випадках площа загорянь складала 40 кв. м. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі.

«Найбільша з пожеж, винуватцями якої стали окупаційні війська, сталась у лісовому масиві на території Борівської громади. Там зайнялась хвойна підстилка на площі 6 га», – додали в ДСНС.

Наразі роботи з пожежогасіння досі тривають.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 08:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби обстріли РФ спричинили три пожежі в Ізюмському та Куп’янському районах Харківської області.".