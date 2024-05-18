Десять атак за добу: Генштаб ЗСУ – про штурми ворога на півночі Харківщини

Десять бойових зіткнень відбувалося протягом доби у північному прикордонні Харківщини. Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації обстановки та перегрупування на окремих ділянках, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:30.

Російські військові знову завдали повітряного удару по Харкову, застосувавши дві керовані авіабомби. Також проводили штурмові дії на напрямках Глибоке-Лук’янці, Лук’янці-Веселе, Бугруватка-Стариця. На Харківському напрямку ворог втратив 73 військовослужбовці вбитими й пораненими та 16 одиниць техніки, з яких два танки.

На Куп’янському напрямку кількість боїв за день зросла до дев’яти. Захисники вживають усіх необхідних заходів для стримування ворога та зберігають контроль над ситуацією.