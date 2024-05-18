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Десять атак за добу: Генштаб ЗСУ – про штурми ворога на півночі Харківщини

Події 22:18   18.05.2024
Олена Нагорна
Десять атак за добу: Генштаб ЗСУ – про штурми ворога на півночі Харківщини

Десять бойових зіткнень відбувалося протягом доби у північному прикордонні Харківщини. Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації обстановки та перегрупування на окремих ділянках, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:30.

Російські військові знову завдали повітряного удару по Харкову, застосувавши дві керовані авіабомби. Також проводили штурмові дії на напрямках Глибоке-Лук’янці, Лук’янці-Веселе, Бугруватка-Стариця. На Харківському напрямку ворог втратив 73 військовослужбовці вбитими й пораненими та 16 одиниць техніки, з яких два танки.

На Куп’янському напрямку кількість боїв за день зросла до дев’яти. Захисники вживають усіх необхідних заходів для стримування ворога та зберігають контроль над ситуацією.

Читайте також: На півночі Харківщини ворог атакував вісім разів, йде бій біля Вовчанська – ГШ

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 22:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Десять бойових зіткнень відбувалося протягом доби у північному прикордонні Харківщини".