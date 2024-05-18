Під ударом УМПБ був приватний сектор у Шевченківському районі Харкова (фото)
Авіаудару по приватному сектору в Шевченківському районі Харкова вдень 18 травня було завдано, за попередніми даними, УМПБ Д-30, повідомили в обласній прокуратурі.
За даними слідства, «прилетіло» о 15:15. Поранено п’ятьох осіб, серед яких: двоє чоловіків 47 та 74 років, 47-річна жінка, 13-річна дівчинка та хлопець 16 років. 8-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.
Отримали пошкодження щонайменше п’ять приватних домоволодінь та авто.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, вибухи лунали в Харкові о 14:50. Як повідомляв мер Ігор Терехов, російська авіабомба впала на території приватного сектора – постраждали шестеро людей. Сім’ю — жінку, її чоловіка та двох дітей — доправили до лікарні. Ще одна постраждала дитина живе в іншому будинку. Друге влучання зафіксували у лісосмузі у Київському районі Харкова. Там минулося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 18:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Авіаудару по приватному сектору в Шевченківському районі Харкова вдень 18 травня було завдано, за попередніми даними, УМПБ Д-30".