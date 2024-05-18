Вибухи прогриміли в Харкові: Мельник попереджав про пуск КАБа
Вибухи пролунали у Харкові близько 14:50 18 травня.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав харків’ян бути в укриттях через те, що в повітрі – ворожа авіабомба.
Про пуски КАБів по Харківщині також попереджало о 14:40 командування Повітряних сил ЗСУ.
Мер Ігор Терехов констатував, що в місті було чутно серію вибухів.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 14:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи пролунали у Харкові близько 14:50 18 травня".