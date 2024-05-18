Вибухи прогриміли в Харкові: Мельник попереджав про пуск КАБа

Вибухи пролунали у Харкові близько 14:50 18 травня.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав харків’ян бути в укриттях через те, що в повітрі – ворожа авіабомба.

Про пуски КАБів по Харківщині також попереджало о 14:40 командування Повітряних сил ЗСУ.

Мер Ігор Терехов констатував, що в місті було чутно серію вибухів.