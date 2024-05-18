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Ворог атакував у напрямку Липців, захисники намагаються його відтіснити – ГШ

Події 13:34   18.05.2024
Олена Нагорна
Ворог атакував у напрямку Липців, захисники намагаються його відтіснити – ГШ

Двічі з початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини – у напрямках села Липці Харківського району та міста Вовчанськ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 11:30.

На Харківському напрямку супротивник не припиняє спроб прорвати оборону українських військ. Успіху не досягає. Захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку села Глибоке. За поточну добу втрати агресора на цьому напрямку – 19 солдатів та 10 одиниць військової техніки. За минулу добу супротивник втратив до 200 осіб та 42 одиниці техніки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивають дві атаки окупантів в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Захисники продовжують штурмові дії поблизу сіл Синьківка і Терни, та мають частковий успіх в окремих районах.

Читайте також: Ворог двічі намагався прорвати оборону на півночі Харківщини – Генштаб ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 13:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двічі з початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини – у напрямках села Липці Харківського району та міста Вовчанськ".