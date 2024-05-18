Ворог атакував у напрямку Липців, захисники намагаються його відтіснити – ГШ
Двічі з початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини – у напрямках села Липці Харківського району та міста Вовчанськ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 11:30.
На Харківському напрямку супротивник не припиняє спроб прорвати оборону українських військ. Успіху не досягає. Захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку села Глибоке. За поточну добу втрати агресора на цьому напрямку – 19 солдатів та 10 одиниць військової техніки. За минулу добу супротивник втратив до 200 осіб та 42 одиниці техніки.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивають дві атаки окупантів в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Захисники продовжують штурмові дії поблизу сіл Синьківка і Терни, та мають частковий успіх в окремих районах.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 13:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двічі з початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини – у напрямках села Липці Харківського району та міста Вовчанськ".