Ворог двічі намагався прорвати оборону на півночі Харківщини – Генштаб ЗСУ

У районі міста Вовчанськ Харківської області українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного становища, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 23:00.

На Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати захист на напрямках Глибоке-Липці та Бугруватка-Стариця. Ситуація контролюється Силами оборони. Українські воїни в окремих районах ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення, а також проводять заходи з прочісування місцевості.

На Куп’янському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Оборонці успішно відбили три ворожі атаки. Тривають три бойові зіткнення на напрямках Кислівка-Іванівка і Крохмальне-Берестове. Ситуація контролюється захисниками України.