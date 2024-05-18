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Ворог двічі намагався прорвати оборону на півночі Харківщини – Генштаб ЗСУ

Події 07:02   18.05.2024
Олена Нагорна
Ворог двічі намагався прорвати оборону на півночі Харківщини – Генштаб ЗСУ

У районі міста Вовчанськ Харківської області українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного становища, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 23:00.

На Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати захист на напрямках Глибоке-Липці та Бугруватка-Стариця. Ситуація контролюється Силами оборони. Українські воїни в окремих районах ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення, а також проводять заходи з прочісування місцевості.

На Куп’янському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Оборонці успішно відбили три ворожі атаки. Тривають три бойові зіткнення на напрямках Кислівка-Іванівка і Крохмальне-Берестове. Ситуація контролюється захисниками України.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 07:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі міста Вовчанськ Харківської області українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного становища, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 23:00".