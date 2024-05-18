Враг дважды пытался прорвать оборону на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ
В районе города Волчанск Харьковской области украинские подразделения усиливают оборону с целью улучшения тактического положения, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 23:00.
На Харьковском направлении состоялось две попытки врага прорвать защиту на направлениях Глубокое-Липцы и Бугруватка-Старица. Ситуация контролируется Силами обороны. Украинские воины в отдельных районах ведут штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, а также проводят мероприятия по прочесыванию местности.
На Купянском направлении произошло шесть боевых столкновений. Защитники успешно отбили три вражеские атаки. Продолжались три боевых столкновения на направлениях Кисловка-Ивановка и Крахмальное-Берестовое. Ситуация контролируется защитниками Украины.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, волчанск, генштаб, липцы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 07:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе города Волчанск Харьковской области украинские подразделения усиливают оборону с целью улучшения тактического положения, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 23:00.".