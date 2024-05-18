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Враг атаковал в направлении Липцев, защитники пытаются его оттеснить — Генштаб

Происшествия 13:34   18.05.2024
Елена Нагорная
Враг атаковал в направлении Липцев, защитники пытаются его оттеснить — Генштаб

Дважды с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины — в направлениях села Липцы Харьковского района и города Волчанск, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 11:30.

На Харьковском направлении противник не прекращает попыток прорвать оборону украинских войск. Успеха не достигает. Защитники пытаются оттеснить врага в направлении села Глубокое. За текущие сутки потери агрессора на этом направлении — 19 солдат и 10 единиц военной техники. За минувшие сутки противник потерял до 200 человек и 42 единицы техники.

На Купянском направлении Силы обороны отражают две атаки оккупантов в направлении населенного пункта Берестовое. Ситуация контролируемая. Защитники продолжают штурмовые действия вблизи сел Синьковка и Терны, и имеют частичный успех в отдельных районах.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 13:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дважды с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины — в направлениях села Липцы Харьковского района и города Волчанск".