Взрывы прогремели в Харькове: Мельник предупреждал о пуске КАБа
Взрывы прогремели в Харькове около 14:50 18 мая.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал харьковчан быть в укрытии в связи с тем, что в воздухе — вражеская авиабомба.
О пусках КАБов по Харьковщине также предупреждало в 14:40 командование Воздушных сил ВСУ.
Мэр Игорь Терехов констатировал, что в городе была слышна серия взрывов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ВСУ, Мельник, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 14:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы прогремели в Харькове около 14:50 18 мая".