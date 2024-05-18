Взрывы прогремели в Харькове: Мельник предупреждал о пуске КАБа

Взрывы прогремели в Харькове около 14:50 18 мая.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал харьковчан быть в укрытии в связи с тем, что в воздухе — вражеская авиабомба.

О пусках КАБов по Харьковщине также предупреждало в 14:40 командование Воздушных сил ВСУ.

Мэр Игорь Терехов констатировал, что в городе была слышна серия взрывов.