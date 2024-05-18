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Через удар по приватному сектору в Харкові постраждала сім’я – Терехов (відео)

Події 17:56   18.05.2024
Олена Нагорна
Через удар по приватному сектору в Харкові постраждала сім’я – Терехов (відео)

Шестеро людей, серед яких троє дітей, постраждали внаслідок ворожого удару по приватному сектору в Харкові близько 14:50 18 травня, повідомив мер Ігор Терехов журналістам на місці «прильоту».

За його даними, російська авіабомба впала на території приватного будинку. Постраждала сім’я – жінка, її чоловік та двоє дітей. Усіх доправили до лікарні. Ще одна постраждала дитина живе в іншому домі.

Загалом отримали пошкодження понад десять будинків. На цій території тимчасово припинили газопостачання та електропостачання, комунальники намагатимуться якнайшвидше відновити послуги. Терехов підкреслив, що поряд із постраждалими домами немає жодних військових об’єктів.

Друге влучання зафіксували у лісосмузі у Київському районі Харкова. Там минулося без постраждалих.

Відео: соцмережі

Раніше Терехов повідомляв, що п’ятеро людей постраждали внаслідок «прильоту» по приватному сектору у Харкові близько 14:50. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, в усіх п’яти постраждалих, серед яких діти 13 і 16 років, — осколкові поранення. Стан неповнолітніх – легкий.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 17:56;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шестеро людей, серед яких троє дітей, постраждали внаслідок ворожого удару по приватному сектору в Харкові близько 14:50 18 травня, повідомив мер Ігор Терехов журналістам на місці «прильоту»".