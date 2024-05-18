Из-за удара по частному сектору в Харькове пострадала семья — Терехов (видео)
Шесть человек, среди которых трое детей, пострадали в результате вражеского удара по частному сектору в Харькове около 14:50 18 мая, сообщил мэр Игорь Терехов журналистам на месте «прилета».
По его данным, российская авиабомба упала на территории частного дома. Пострадала семья — женщина, ее муж и двое детей. Всех доставили в больницу. Еще один пострадавший ребенок живет в другом доме.
В целом получили повреждения более десяти домов. На этой территории временно прекратили газоснабжение и электроснабжение, коммунальщики постараются как можно быстрее восстановить услуги. Терехов подчеркнул, что рядом с пострадавшими домами нет никаких военных объектов.
Второе попадание зафиксировали в лесополосе в Киевском районе Харькова. Там обошлось без пострадавших.
Видео: соцсети
Ранее Терехов сообщал, что пять человек пострадали в результате «прилета» по частному сектору в Харькове около 14:50. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, у всех пятерых пострадавших, среди которых дети 13 и 16 лет, — осколочные ранения. Состояние несовершеннолетних — легкое.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, прилет, терехов, Харьков, частный сектор;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 17:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть человек, среди которых трое детей, пострадали в результате вражеского удара по частному сектору в Харькове около 14:50 18 мая, сообщил мэр Игорь Терехов журналистам на месте «прилета»".