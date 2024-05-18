Из-за удара по частному сектору в Харькове пострадала семья — Терехов (видео)

Шесть человек, среди которых трое детей, пострадали в результате вражеского удара по частному сектору в Харькове около 14:50 18 мая, сообщил мэр Игорь Терехов журналистам на месте «прилета».

По его данным, российская авиабомба упала на территории частного дома. Пострадала семья — женщина, ее муж и двое детей. Всех доставили в больницу. Еще один пострадавший ребенок живет в другом доме.

В целом получили повреждения более десяти домов. На этой территории временно прекратили газоснабжение и электроснабжение, коммунальщики постараются как можно быстрее восстановить услуги. Терехов подчеркнул, что рядом с пострадавшими домами нет никаких военных объектов.

Второе попадание зафиксировали в лесополосе в Киевском районе Харькова. Там обошлось без пострадавших.

Видео: соцсети

Ранее Терехов сообщал, что пять человек пострадали в результате «прилета» по частному сектору в Харькове около 14:50. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, у всех пятерых пострадавших, среди которых дети 13 и 16 лет, — осколочные ранения. Состояние несовершеннолетних — легкое.