В Харькове — «прилет» по частному сектору: пять пострадавших, среди них дети
Пять человек пострадали в результате «прилета» по частному сектору в Харькове около 14:50 18 мая, сообщает мэр Игорь Терехов.
Несколько частных домов разрушены, добавил мэр.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, у всех пострадавших — осколочные ранения.
Среди раненых — двое детей в возрасте 13 и 16 лет. Их состояние легкое, уточнил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 15:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять человек пострадали в результате «прилета» по частному сектору в Харькове около 14:50 18 мая, сообщает мэр Игорь Терехов.".