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В Харькове — «прилет» по частному сектору: пять пострадавших, среди них дети

Происшествия 15:30   18.05.2024
Елена Нагорная
В Харькове — «прилет» по частному сектору: пять пострадавших, среди них дети

Пять человек пострадали в результате «прилета» по частному сектору в Харькове около 14:50 18 мая, сообщает мэр Игорь Терехов.

Несколько частных домов разрушены, добавил мэр.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, у всех пострадавших — осколочные ранения.

Среди раненых — двое детей в возрасте 13 и 16 лет. Их состояние легкое, уточнил Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 15:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять человек пострадали в результате «прилета» по частному сектору в Харькове около 14:50 18 мая, сообщает мэр Игорь Терехов.".