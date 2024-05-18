В Харькове — «прилет» по частному сектору: пять пострадавших, среди них дети

Пять человек пострадали в результате «прилета» по частному сектору в Харькове около 14:50 18 мая, сообщает мэр Игорь Терехов.

Несколько частных домов разрушены, добавил мэр.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, у всех пострадавших — осколочные ранения.

Среди раненых — двое детей в возрасте 13 и 16 лет. Их состояние легкое, уточнил Синегубов.