У Харкові – «приліт» по приватному сектору: п’ять постраждалих, серед них діти

П’ятеро людей постраждали внаслідок «прильоту» по приватному сектору в Харкові близько 14:50 18 травня, повідомляє мер Ігор Терехов.

Декілька приватних будинків зруйновано, додав мер.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, в усіх постраждалих – уламкові поранення.

Серед поранених – двоє дітей віком 13 і 16 років. Їхній стан легкий, уточнив Синєгубов.