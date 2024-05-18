У Харкові – «приліт» по приватному сектору: п’ять постраждалих, серед них діти
П’ятеро людей постраждали внаслідок «прильоту» по приватному сектору в Харкові близько 14:50 18 травня, повідомляє мер Ігор Терехов.
Декілька приватних будинків зруйновано, додав мер.
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, в усіх постраждалих – уламкові поранення.
Серед поранених – двоє дітей віком 13 і 16 років. Їхній стан легкий, уточнив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 15:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ятеро людей постраждали внаслідок «прильоту» по приватному сектору в Харкові близько 14:50 18 травня, повідомляє мер Ігор Терехов".