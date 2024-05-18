Под ударом УМПБ был частный сектор в Шевченковском районе Харькова (фото)
Авиаудар по частному сектору в Шевченковском районе Харькова днем 18 мая был нанесен, по предварительным данным, УМПБ Д-30, сообщили в областной прокуратуре.
По данным следствия, «прилетело» в 15:15. Ранены пять человек, среди которых: двое мужчин 47 и 74 лет, 47-летняя женщина, 13-летняя девочка и парень 16 лет. 8-летняя девочка получила острую реакцию на стресс.
Получили повреждения по меньшей мере пять частных домовладений и авто.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, взрывы гремели в Харькове в 14:50. Как сообщал мэр Игорь Терехов, российская авиабомба упала на территории частного дома — пострадали шесть человек. Семью — женщину, ее мужа и двоих — доставили в больницу. Еще один пострадавший ребенок живет в другом доме. Второе попадание зафиксировали в лесополосе в Киевском районе Харькова. Там обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: авиаудар, діти, дети, пострадавшие, прокуратура, Харьков, частный сектор;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 18:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авиаудар по частному сектору в Шевченковском районе Харькова днем 18 мая был нанесен, по предварительным данным, УМПБ Д-30".