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Под ударом УМПБ был частный сектор в Шевченковском районе Харькова (фото)

Происшествия 18:42   18.05.2024
Елена Нагорная
Под ударом УМПБ был частный сектор в Шевченковском районе Харькова (фото)

Авиаудар по частному сектору в Шевченковском районе Харькова днем 18 мая был нанесен, по предварительным данным, УМПБ Д-30, сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, «прилетело» в 15:15. Ранены пять человек, среди которых: двое мужчин 47 и 74 лет, 47-летняя женщина, 13-летняя девочка и парень 16 лет. 8-летняя девочка получила острую реакцию на стресс.

Получили повреждения по меньшей мере пять частных домовладений и авто.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, взрывы гремели в Харькове в 14:50. Как сообщал мэр Игорь Терехов, российская авиабомба упала на территории частного дома — пострадали шесть человек. Семью — женщину, ее мужа и двоих — доставили в больницу. Еще один пострадавший ребенок живет в другом доме. Второе попадание зафиксировали в лесополосе в Киевском районе Харькова. Там обошлось без пострадавших.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 18:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авиаудар по частному сектору в Шевченковском районе Харькова днем 18 мая был нанесен, по предварительным данным, УМПБ Д-30".