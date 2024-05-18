На півночі Харківщини ворог атакував вісім разів, йде бій біля Вовчанська – ГШ
Ворог за підтримки авіації атакував у районах Липців та на північний захід від Зеленого, триває бій у районі Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
Зальне число бойових зіткнень на Харківському напрямку на той час сягнуло десяти, при цьому окупанти намагалися покращити тактичне положення вісім разів, українські підрозділи – двічі. Поблизу Зеленого ворожі літаки скинули ще три керовані авіабомби.
На Куп’янському напрямку супротивник здійснив уже сім спроб штурмових дій, зокрема в районі села Синьківка. Ще на одній ділянці контратаку проводять українські воїни. Ситуація динамічна та залишається під контролем Сил оборони.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, вовчанськ, генштаб, липцы, обстріли, Харків, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 18:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог за підтримки авіації атакував у районах Липців та на північний захід від Зеленого, триває бій у районі Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00".