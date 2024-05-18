На севере Харьковщины враг атаковал 8 раз, защитники — 2, идет бой у Волчанска

Враг при поддержке авиации атаковал в районах Липцев и северо-западнее Зеленого, продолжается бой в районе Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Общее число боевых столкновений на Харьковском направлении в то время достигло десяти, при этом оккупанты пытались улучшить тактическое положение восемь раз, украинские подразделения — дважды. Вблизи Зеленого вражеские самолеты сбросили еще три управляемые авиабомбы.

На Купянском направлении противник совершил уже семь попыток штурмовых действий, в частности в районе села Синьковка. Еще на одном участке контратаку проводят украинские воины. Ситуация динамичная и остается под контролем Сил обороны.

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