На севере Харьковщины враг атаковал 8 раз, защитники — 2, идет бой у Волчанска
Фото: Генштаб ВСУ
Враг при поддержке авиации атаковал в районах Липцев и северо-западнее Зеленого, продолжается бой в районе Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
Общее число боевых столкновений на Харьковском направлении в то время достигло десяти, при этом оккупанты пытались улучшить тактическое положение восемь раз, украинские подразделения — дважды. Вблизи Зеленого вражеские самолеты сбросили еще три управляемые авиабомбы.
На Купянском направлении противник совершил уже семь попыток штурмовых действий, в частности в районе села Синьковка. Еще на одном участке контратаку проводят украинские воины. Ситуация динамичная и остается под контролем Сил обороны.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, волчанск, генштаб, липцы, обстрелы, Харьков, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 18:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг при поддержке авиации атаковал в районах Липцев и северо-западнее Зеленого, продолжается бой в районе Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00".