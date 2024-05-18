Войска РФ пытаются прорвать оборону у Липцев и забрасывают КАБами приграничье
Фото: Генштаб ВСУ
Пять раз военные РФ при поддержке авиации пытались прорвать рубежи обороны в районах села Липцы и города Волчанск на Харьковщине, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:30.
Также на Харьковском направлении враг нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Липцы, Веселое, Нескучное и Уды, применив 17 КАБов. На отдельных участках украинские подразделения провели штурмовые действия. В течение суток на этом направлении противник потерял: живой силы — 25 человек, военной техники и вооружения — 12 единиц.
На Купянском направлении российская авиация нанесла удары в районах населенных пунктов Берестовое и Макеевка. По состоянию на 13:30 произошло шесть боевых столкновений. Захватчики несут потери, данные уточняются.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, липцы, обстрелы, Харьков, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 16:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять раз военные РФ при поддержке авиации пытались прорвать рубежи обороны в районах села Липцы и города Волчанск на Харьковщине, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:30.".