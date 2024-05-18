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Ворог намагається прорвати оборону біля Липців і закидає КАБами прикордоння

Події 16:09   18.05.2024
Олена Нагорна
Ворог намагається прорвати оборону біля Липців і закидає КАБами прикордоння

П’ять разів військові РФ за підтримки авіації намагалися прорвати рубежі оборони в районах села Липці та міста Вовчанськ на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:30.

Також на Харківському напрямку ворог завдав авіаударів поблизу Липців, Веселого, Нескучного та Удів, використавши загалом 17 КАБів. Крім того, на окремих ділянках українські підрозділи провели штурмові дії. Протягом доби на цьому напрямку супротивник втратив: живої сили – 25 осіб, військової техніки та озброєння – 12 одиниць.

На Куп’янському напрямку російська авіація завдала ударів у районах населених пунктів Берестове та Макіївка. Станом на 13:30 загалом відбулося шість бойових зіткнень. Загарбники зазнають втрат, дані уточнюються.

Читайте також: Ворог атакував у напрямку Липців, захисники намагаються його відтіснити

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 16:09;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять разів військові РФ за підтримки авіації намагалися прорвати рубежі оборони в районах села Липці та міста Вовчанськ на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:30".