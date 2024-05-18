Десять атак за сутки: Генштаб ВСУ — о штурмах врага на севере Харьковщины

Десять боестолкновений происходило в течение суток в северном приграничье Харьковщины. Силы обороны проводят мероприятия по стабилизации обстановки и перегруппировке на отдельных участках, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:30.

Российские военные снова нанесли воздушный удар по Харькову, применив две управляемые авиабомбы. Также проводили штурмовые действия на направлениях Глубокое-Лукьянцы, Лукьянцы-Веселое, Бугроватка-Старица. На Харьковском направлении враг потерял 73 военнослужащих убитыми и ранеными и 16 единиц техники, из которых два танка.

На Купянском направлении количество боев за день возросло до девяти. Защитники принимают все необходимые меры для сдерживания врага и сохраняют контроль над ситуацией.