6 га леса и два дома подожгли россияне на Харьковщине — ГСЧС

В течение суток обстрелы РФ вызвали три пожара в Изюмском и Купянском районах Харьковщины.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, около 06:00 в результате вражеского удара произошел пожар в деревянном доме на окраине поселка Боровая. А вечером, около 18:30, – в частном жилом доме в поселке Приколотное. В обоих случаях площадь возгораний составляла 40 кв. м. Спасатели оперативно ликвидировали пожары.

«Самый большой пожар, виновниками которого стали оккупационные войска, произошел в лесном массиве на территории Боровской громады. Там загорелась хвойная подстилка на площади 6 га», — добавили в ГСЧС.

Сейчас работы по пожаротушению до сих пор продолжаются.