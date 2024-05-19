6 га леса и два дома подожгли россияне на Харьковщине — ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В течение суток обстрелы РФ вызвали три пожара в Изюмском и Купянском районах Харьковщины.
По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, около 06:00 в результате вражеского удара произошел пожар в деревянном доме на окраине поселка Боровая. А вечером, около 18:30, – в частном жилом доме в поселке Приколотное. В обоих случаях площадь возгораний составляла 40 кв. м. Спасатели оперативно ликвидировали пожары.
«Самый большой пожар, виновниками которого стали оккупационные войска, произошел в лесном массиве на территории Боровской громады. Там загорелась хвойная подстилка на площади 6 га», — добавили в ГСЧС.
Сейчас работы по пожаротушению до сих пор продолжаются.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, дома, ліс, лес, подожгли, пожары, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 08:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток обстрелы РФ вызвали три пожара в Изюмском и Купянском районах Харьковщины.".