Удар по базі відпочинку під Харковом: досі невідома доля одного з працівників

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова зросла до 27.

«Серед них вже двоє працівників поліції. Доля одного зі співробітників бази відпочинку, по якій сьогодні російська армія завдала ракетні удари, досі невідома. Встановлено, що під час атаки він перебував поблизу водойми та ловив рибу», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові близько 11:00. Про ще один потужний вибух у місті повідомив мер Ігор Терехов близько 11:20. Пізніше голова Молоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про “приліт” та постраждалих. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі. У ГУ Нацполіції на Харківщині уточнили, що армія РФ вдарила по селу Черкаська Лозова. За даними Харківської обласної прокуратури, окупанти вдарили двома ракетами “Іскандер-М”. Під час обстрілу ворог застосував “повторний удар”. Відомо про 6 загиблих.