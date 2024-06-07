10 «шахедів» атакували Харківщину вночі, під ударом – чергова база відпочинку

Вночі армія РФ випустила на територію Харківщини близько 10 «шахедів». Частину з БпЛА знищили сили ППО.

«Постраждав заклад, який до повномасштабного вторгнення використовувався як база відпочинку. Окупанти останній час їх просто знищують. Там персоналу не було, тому всі залишились живі і здорові. Взагалі безпекова ситуація по області залишається складною. По Харкову останні пару днів не «прилетіло», однак це не є стабільним. Ми фіксуємо влучання КАБів по прикордонню – Дергачівська громада, зокрема Мала Данилівка, Малі Проходи, Великі Проходи. Крім того, піддавалися обстрілам за останній час Тишки, Циркуни, Липецька громада. Постійно обстрілюється Вовчанськ і територія навколо», – повідомив в етері «Суспільного» начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Під атакою «шахедів» вночі була Чугуївська громада, зазначила голова Чугуївської МВА Галина Мінаєва. Під ударами були будинки жителів і об’єкти цивільної інфраструктури.

«В підсумку маємо пошкодження житла та майна громади. Але головне, що цього разу обійшлося без жертв та поранених. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу, розгорнута робота з реєстрації пошкоджень майна городян для подальшої передачі даних на єВідновлення», – зазначила Мінаєва.