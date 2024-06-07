Нічна атака “шахедів” і С-300: Синєгубов – про “прильоти” на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що удари “шахедів” припали по Безлюдівській громаді, Чугуєву та Малинівці.

“7 червня 00:30 смт Малинівка Чугуївського району. Обстріл БПЛА та С-300 території бази відпочинку. Пошкоджені будинки та майно”, – заявив про нічну атаку Синєгубов.

Слідом за Малинівкою о 00:40 безпілотники атакували Чугуїв.

“Внаслідок потрапляння БПЛА в землю пошкоджено автомобіль, паркан, водопровідну трубу, вікна дев’ятиповерхового та п’ятиповерхового будинків, амбулаторію, магазин, відділення Укрпошти, приміщення СТО”, – перерахував начальник ХОВА.

О 02:06 “шахед” атакував село Лизогубівка в Безлюдівській громаді.

“Внаслідок влучання БПЛА “Шахед” у землю пошкоджено дах будинку, скління вікон, дві господарчі будівлі”, – поінформував начальник ХОВА.

У Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що збили 17 ударних безпілотників минулої ночі, зокрема – на Харківщині.