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Нічна атака “шахедів” і С-300: Синєгубов – про “прильоти” на Харківщині

Події 08:32   07.06.2024
Оксана Горун
Нічна атака “шахедів” і С-300: Синєгубов – про “прильоти” на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що удари “шахедів” припали по Безлюдівській громаді, Чугуєву та Малинівці.

“7 червня 00:30 смт Малинівка Чугуївського району. Обстріл БПЛА та С-300 території бази відпочинку. Пошкоджені будинки та майно”, – заявив про нічну атаку Синєгубов.

Слідом за Малинівкою о 00:40 безпілотники атакували Чугуїв.

“Внаслідок потрапляння БПЛА в землю пошкоджено автомобіль, паркан, водопровідну трубу, вікна дев’ятиповерхового та п’ятиповерхового будинків, амбулаторію, магазин, відділення Укрпошти, приміщення СТО”, – перерахував начальник ХОВА.

О 02:06 “шахед” атакував село Лизогубівка в Безлюдівській громаді.

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“Внаслідок влучання БПЛА “Шахед” у землю пошкоджено дах будинку, скління вікон, дві господарчі будівлі”, – поінформував начальник ХОВА.

У Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що збили 17 ударних безпілотників минулої ночі, зокрема – на Харківщині.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 08:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що удари “шахедів” припали по Безлюдівській громаді, Чугуєву та Малинівці".