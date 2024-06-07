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Головні новини Харкова 7 червня: вночі атакували “шахеди”, просування ворога

Події 07:55   07.06.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 7 червня: вночі атакували “шахеди”, просування ворога Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:55

Росіяни захопили село на Харківщині: дані DeepState та ISW

“Ворог окупував Іванівку”, – коротко прокоментували зміни на карті “DeepState” її автори.

Аналітики Інституту вивчення війни тим часом заявили, що ЗС РФ просунулися на південний схід від Куп’янська.

“Геолоковані кадри, що опубліковані 6 червня, показують, що російські війська просунулися на північний захід від Іванівки (на південний схід від Куп’янська) під час скороченої механізованої атаки силами розміром зі взвод, що вказує на те, що російські війська, можливо, також просунулися далі в самій Іванівці”, – повідомили у зведенні ISW.

Ілюстрація: мапа DeepState

07:50

На Харківщині вночі збивали “шахеди”

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що вночі армія РФ атакувала Україну п’ятьма крилатими ракетами та 53 ударними БПЛА типу “Shahed-131/136”. Усі ракети збили (за нічними повідомленнями ПС ЗСУ, їхньою ціллю був Старокостянтинів). Також збили 48 безпілотників. За інформацією Олещука, збиття були, зокрема в Харківській області.

07:13

Харківщину вночі атакували безпілотники

Ніч у Харкові видалася неспокійною. Тривогу оголосили ще о 21:20 через активність ворожої авіації. Слідом над територією України почали з’являтися “шахеди”. Для початку безпілотники залітали з півдня країни, проте на Харківщині відбій не давали – Повітряні сили ЗСУ попередили  про ракетну небезпеку.

А півночі “шахеди” з’явилися і на Харківщині.

О 01:17 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що БПЛА рухаються у напрямку Харкова.

У різних районах міста чули роботу ППО. Мешканці Чугуївського району інформували про вибухи. Офіційної інформації про “прильоти” станом на 07:00 немає.

Відбій тривоги протягом ночі давали лише з 05:04 по 05:46. Вранці, о 07:01, повітряну тривогу на Харківщині (крім районів бойових дій) скасували.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 07:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".